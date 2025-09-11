Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Два бывших игрока сборной России Денис Гребешков и Евгений Артюхин вошли в состав ЭСК КХЛ

Два бывших игрока сборной России Денис Гребешков и Евгений Артюхин вошли в состав ЭСК КХЛ
Комментарии

Президент КХЛ Алексей Морозов объявил новых членов Экспертно‑судейской комиссии лиги. Ими стали бывшие хоккеисты — Денис Гребешков и Евгений Артюхин.

«Денис Гребешков и Евгений Артюхин вошли в ЭСК, это было пожелание Рене Фазеля, чтобы два бывших игрока вошли в состав комиссии. Также [в состав ЭСК] вошли два экс‑арбитра: Сергей Башкиров и Василий Рытвинский. Теперь эта комиссия будет работать следующие два года», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Комитет рассматривает запросы клубов-участников Фонбет Чемпионата КХЛ, связанные со спорными эпизодами судейства матчей, и даёт мотивированную оценку решений арбитров.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
«Большие вопросы к руководству клуба». Морозов — о действиях «Сибири» по визе Мёрфи
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android