Два бывших игрока сборной России Денис Гребешков и Евгений Артюхин вошли в состав ЭСК КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов объявил новых членов Экспертно‑судейской комиссии лиги. Ими стали бывшие хоккеисты — Денис Гребешков и Евгений Артюхин.

«Денис Гребешков и Евгений Артюхин вошли в ЭСК, это было пожелание Рене Фазеля, чтобы два бывших игрока вошли в состав комиссии. Также [в состав ЭСК] вошли два экс‑арбитра: Сергей Башкиров и Василий Рытвинский. Теперь эта комиссия будет работать следующие два года», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Комитет рассматривает запросы клубов-участников Фонбет Чемпионата КХЛ, связанные со спорными эпизодами судейства матчей, и даёт мотивированную оценку решений арбитров.