Анатолий Голышев отреагировал на двухлетнюю дисквалификацию за допинг

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев отреагировал на двухлетнюю дисквалификацию за допинг. Ранее президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что Голышев дисквалифицирован на два года из-за положительной допинг-пробы.

«Друзья и СМИ, не пишите и не звоните мне, пожалуйста! Буквально вот-вот начинаются слушания в РУСАДА.

Не отвлекайте!» — написал Голышев в своём телеграм-канале.

Ранее ИИХФ дисквалифицировала гендиректора ХК «Сочи» Игоря Григоренко до 2029 года из-за положительной допинг-пробы. Также по этой причине временно отстранены хоккеисты ЦСКА Владислав Каменев и Никита Седов.

В сезоне-2024/2025 Голышев провёл 59 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 24 результативные передачи, набрав в общей сложности 37 очков.

