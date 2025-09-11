Скидки
КХЛ назвала тренера, который получит премию за воспитание хоккеистов в ДЮСШ

Континентальная хоккейная лига назвала тренера, который получит премию за воспитание хоккеистов в ДЮСШ.

«Лига продолжает реализацию программы по стимулированию детских тренеров и детско-юношеских спортивных школ за воспитание хоккеистов, выступающих в КХЛ. В предыдущем рейтинге лидировали Сергей Суярков и школа ЦСКА.

По итогам сезона-2024/2025 лидером среди тренеров стал Геннадий Курдин, а среди школ — «Трактор». Размер премии тренеров варьируется в зависимости от позиции в рейтинге — от 100 тысяч рублей за места с 51-го по 100-е, 300 тысяч за места со второго по 50-е, и до миллиона рублей за первое», — говорится в пресс-релизе КХЛ.

