Стало известно количество агентов, получивших аккредитацию КХЛ

Стало известно количество агентов, получивших аккредитацию Континентальной хоккейной лиги.

«В сезоне-2024/2025 создана комиссия по аккредитации хоккейных агентов. В её работе было проведено 15 очных заседаний, экзаменов и собеседований. В результате этой системной работы к началу сезона-2025/2026 аккредитацию КХЛ получил 21 агент», — говорится в пресс-релизе КХЛ.

Ранее Континентальная хоккейная лига назвала тренера, который получит премию за воспитание хоккеистов в ДЮСШ. Президент КХЛ Алексей Морозов объявил новых членов Экспертно‑судейской комиссии лиги. Ими стали бывшие хоккеисты — Денис Гребешков и Евгений Артюхин.

