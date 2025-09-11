Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стало известно количество агентов, получивших аккредитацию КХЛ

Стало известно количество агентов, получивших аккредитацию КХЛ
Комментарии

Стало известно количество агентов, получивших аккредитацию Континентальной хоккейной лиги.

«В сезоне-2024/2025 создана комиссия по аккредитации хоккейных агентов. В её работе было проведено 15 очных заседаний, экзаменов и собеседований. В результате этой системной работы к началу сезона-2025/2026 аккредитацию КХЛ получил 21 агент», — говорится в пресс-релизе КХЛ.

Ранее Континентальная хоккейная лига назвала тренера, который получит премию за воспитание хоккеистов в ДЮСШ. Президент КХЛ Алексей Морозов объявил новых членов Экспертно‑судейской комиссии лиги. Ими стали бывшие хоккеисты — Денис Гребешков и Евгений Артюхин.

Материалы по теме
КХЛ назвала тренера, который получит премию за воспитание хоккеистов в ДЮСШ
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android