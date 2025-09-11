Глава КХЛ: рекомендовали клубам, если есть возможность, пересесть на поезда и автобусы

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о проблемах команд лиги с логистикой из-за частой остановки работы аэропортов в городах России.

— Был посыл от лиги, чтобы ездить поездами, а не летать самолётами, в текущей ситуации?

— Конечно, был. Мы специально перед сезоном собираемся с руководителями. Мы свои опасения изложили, сказали, какая ситуация происходит. Рекомендовали клубам пересесть, если есть возможность, на поезда, на автобусы. Также в лиге мы представили клубам функцию «дежурный по лиге» — человек, который с клубами 24 часа в сутки и отвечает за все ситуации, которые происходят. И далее этот дежурный должен помогать клубу в сложившейся ситуации. Также проводим опрос по авиаперевозчикам, кто с кем работает.

В таких городах, как Санкт‑Петербург, Москва, Казань, которые подвержены плану «Ковёр», там пытаемся заключить соглашения с автобусными парками, которые смогут оперативно оказать услуги нашим клубам в сложной ситуации с переездами до матча. Оперативно работаем. На данный момент у нас обращений к дежурному по лиге не происходило», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

