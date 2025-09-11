Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Глава КХЛ: рекомендовали клубам, если есть возможность, пересесть на поезда и автобусы

Глава КХЛ: рекомендовали клубам, если есть возможность, пересесть на поезда и автобусы
Комментарии

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о проблемах команд лиги с логистикой из-за частой остановки работы аэропортов в городах России.

— Был посыл от лиги, чтобы ездить поездами, а не летать самолётами, в текущей ситуации?
— Конечно, был. Мы специально перед сезоном собираемся с руководителями. Мы свои опасения изложили, сказали, какая ситуация происходит. Рекомендовали клубам пересесть, если есть возможность, на поезда, на автобусы. Также в лиге мы представили клубам функцию «дежурный по лиге» — человек, который с клубами 24 часа в сутки и отвечает за все ситуации, которые происходят. И далее этот дежурный должен помогать клубу в сложившейся ситуации. Также проводим опрос по авиаперевозчикам, кто с кем работает.

В таких городах, как Санкт‑Петербург, Москва, Казань, которые подвержены плану «Ковёр», там пытаемся заключить соглашения с автобусными парками, которые смогут оперативно оказать услуги нашим клубам в сложной ситуации с переездами до матча. Оперативно работаем. На данный момент у нас обращений к дежурному по лиге не происходило», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Два бывших игрока сборной России Денис Гребешков и Евгений Артюхин вошли в состав ЭСК КХЛ
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android