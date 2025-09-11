Ротенберг оценил возвращение представителя московского «Динамо» в совет директоров КХЛ

Первый вице-президент ФХР и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг рассказал об итогах совещания совета директоров КХЛ.

«Подвели итоги, отличный результат, развиваем хоккей. Серьёзно поставленная цель – половина дела. Благодарен за доверие, продолжаем работать.

— Представитель «Динамо» вернулся в совет директоров. Насколько это важно?

— Очень важно. Чтобы мы могли вместе работать, защищать свои интересы. Обсудили и подготовку резерва, как развиваться. Главное, чтобы дети больше играли, это и хотели обсудить. Нужно организовывать больше турниров. Как сказал Юрзинов, чтобы играть, надо играть. Нужно организовывать матчи и между городами, не только внутри Московской области. Как на Кубке Овечкина. Так мы будем видеть уровень наших команд, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.