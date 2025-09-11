Роман Ротенберг рассказал, куда «Динамо» планирует потратить деньги от КХЛ

Первый вице-президент ФХР и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг заявил, что бело-голубые намерены потратить деньги от КХЛ на развитие детского хоккея в ДЮСШ.

— Как вы видите, куда стоит потратить деньги «Динамо», которые она получила от КХЛ?

— Всегда говорю, что надо смотреть на развитие. По моему мнению, нужно стремиться помогать детской школе, это важное направление. Если говорим про детский хоккей, то, конечно, нужно упомянуть количество льда. В школах по часу сейчас занимаются, в школе «Красная машина юниор» — по два. Чтобы была возможность у каждого тренера провести общую тренировку часовую, и час обязательно на индивидуальное развитие. Этот подход позволяет развивать игроков. Этот вопрос в том числе и финансовый, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь Вспомнить всё!