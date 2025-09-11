Скидки
Президент КХЛ высказался о проблеме перезаключения контрактов в сторону понижения

Президент КХЛ высказался о проблеме перезаключения контрактов в сторону понижения
Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о проблеме перезаключения контрактов между клубами лиги и игроками в сторону понижения и заявил, что в скором времени в регламент будут внесены изменения.

«Перезаключение контрактов в сторону понижения? Перед началом сезона мы собирались с руководителями клубов и говорили об этой проблеме, которую мы видим и которую надо проработать совместно с клубами. Будем доносить своё видение. В ноябре будем вместе встречаться и думать, что можно сделать дальше, чтобы внести изменения в регламент», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

