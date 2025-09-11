Скидки
Главная Хоккей Новости

Морозов объяснил, почему КХЛ перенесла домашний матч СКА с «Амуром» в Хабаровск

Президент КХЛ Алексей Морозов объяснил, почему домашний матч СКА с «Амуром» был перенесён в Хабаровск. Встреча также была перенесена с 5 января 2026 года на 7 декабря 2025 года.

«Понимаете, когда произошёл переезд клуба на другую арену, уже будет свёрстан календарь. Тот матч, который выпадал на 5 января, стал огромной проблемой. Одна из команд могла понести большие финансовые издержки, поэтому клубы договорились о переносе матча на домашнюю площадку «Амура». У нас такие случаи были и в ходе плей-офф, когда один из клубов во время пандемии все домашние матчи провёл на выезде. В этой ситуации жалко болельщиков СКА», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

