«Диалог идёт постоянный». Р. Ротенберг — об организации матча между Россией и США

«Диалог идёт постоянный». Р. Ротенберг — об организации матча между Россией и США
Первый вице-президент ФХР и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг высказался о переговорах об организации матча между сборными России и США. Рассматриваются нейтральные территории для места проведения встречи.

— Можно ли организовать матч сборной России и сборной США?
— Диалог идёт постоянный. Сейчас думаем о возможности, чтобы сыграли наши дети как раз. Это обсуждается, на это нужно время. Конечно, мы хотим сыграть в России. Можно сыграть и на нейтральной территории: Стамбул, Абу-Даби, Дубай. Мы это обязательно сделаем», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Путин и Трамп договорились о загадочном хоккейном матче. Формат непонятен, но важно другое
Путин и Трамп договорились о загадочном хоккейном матче. Формат непонятен, но важно другое
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
