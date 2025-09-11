Скидки
Хоккей

Роман Ротенберг рассказал, как придумал праздновать победу ударами кувалды по шине

Первый вице-президент ФХР и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг рассказал, как придумал праздновать победу в матче ударами кувалды по автомобильной шине. Ротенберг ввёл эту победную традицию в команде «Красная Машина Юниор», которая входит в систему «Динамо».

— Как придумали мотивационную фишку – бить кувалдой по шине?
— Абсолютная импровизация, в хоккее она нужна. Была яркая игра, такие общекомандные мотивационные победные ритуалы – важная часть, чтобы поднять моральный дух. Дети от нас, взрослых, всегда ждут что-то интересное. Задача детского тренера всегда быть в хорошем настроении, каждое утро», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

