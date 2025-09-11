«Надеюсь, я смогу доказать свою невиновность». Голышев — о дисквалификации за допинг

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев отреагировал на двухлетнюю дисквалификацию за допинг и заявил, что будет отстаивать свою невиновность.

«К сожалению, сегодня слушания отложились. Вчера с утра я и мои юристы получили обвинения РУСАДА, где они предлагают 2 года дисквалификации. Мы за сутки подготовили исчерпывающий ответ на обвинения, но неожиданно РУСАДА попросила отложить слушания для ознакомления с позицией. Комитет предложил провести слушания 25 сентября.

Конечно, я разочарован, мы надеялись, что сегодня всё закончится, но самое главное результат. Надеюсь, что через две недели я смогу доказать свою невиновность. И не сомневаюсь в этом!» — написал Голышев в своём телеграм-канале.

