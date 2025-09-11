Роман Ротенберг высказался о матчах СКА под руководством Игоря Ларионова

Первый вице-президент ФХР и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг высказался о матчах СКА под руководством нового главного тренера Игоря Ларионова.

— Смотрели хоть одну игру СКА в нынешнем сезоне?

— Я уже отвечал на этот вопрос – я смотрю все игры как главный тренер сборной «Россия 25». Мы следим за всеми играми, все на карандаше у нас. Стремимся изучать каждого игрока: это касается игроков и КХЛ, и ВХЛ, и МХЛ. Готовимся к Кубку Первого канала, стараемся собрать лучший состав.

— Не обливается у вас сердце кровью из-за того, что в СКА пришёл другой человек и делает всё по-новому, не используя ваши наработки?

— Наши наработки живут, в детской школе и сборной России, это главное, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

