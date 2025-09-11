Роман Ротенберг назвал Москву лучшим городом мира по всем показателям

Первый вице-президент ФХР и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг поздравил Москву с днём города. Празднование пройдёт 13 и 14 сентября.

— Можете от лица московского «Динамо» поздравить Москву с днём города?

— Поздравляю Москву с днём города, это лучший город в мире, правда. По всем показателям: чистота, дороги, безопасность, спорт. Наши проекты с Москвой, «Сколково», например, мировой уровень. Сергей Семёнович Собянин вкладывает очень многое в развитие города, поздравляю всех. Москва – лидер по всем направлениям. И продолжит им быть, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме Роман Ротенберг высказался о матчах СКА под руководством Игоря Ларионова