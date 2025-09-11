Скидки
Хоккей

Шаров: в «Сибири» трезво оценивали ситуацию, пройдём первый раунд — здорово

Нападающий «Автомобилиста» Александр Шаров оценил этап карьеры в «Сибири», в которой были довольно скромные цели на сезон.

– Вы были в разных ситуациях: в «Сибири» играли за клуб с умеренными амбициями. И в «Салавате Юлаеве» с «Автомобилистом», где руководство ставило перед вами самые высокие задачи. Вылет в первом раунде воспринимался иначе?
– Конечно, это отличается по настроению. Всё равно где-то в глубине души, когда я играл за «Сибирь», я понимал, где мы находимся. Все трезво оценивали ситуацию и понимали перспективы. Если пройдём первый раунд – будет здорово.

Это будет не то чтобы чудо, но будет прямо здорово. Не пройдём, ничего страшного, образно говоря. А в клубе с большими возможностями, когда цели совсем другие и у тебя лично цели другие… Это уже гораздо болезненнее воспринимается.

– Леонид Тамбиев с «Адмиралом» заверял, что планирует бороться за Кубок Гагарина. Это верный подход со спортивной точки зрения, но есть ведь и объективная реальность?
– Разумеется. Опять же, если сравнивать, допустим, когда я был в «Сибири», это было 3-4 года назад, лига немножко другая была, там было чёткое разделение на более сильные команды, более слабые. Сейчас клубы более-менее выравниваются. И в принципе любой клуб, который заходит в плей-офф, в идеале должен ставить перед собой такие цели, — сказал Шаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

