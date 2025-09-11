«Металлург» — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 11 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Магнитогорске состоится встреча между местным «Металлургом» и московским «Динамо». Встреча на стадионе «Металлург-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.