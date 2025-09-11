Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ХК ЦСКА поздравил «Чемпионат» с 20-летием

ХК ЦСКА поздравил «Чемпионат» с 20-летием
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный клуб ЦСКА поздравил «Чемпионат» с 20-летним юбилеем.

«Поздравляем всех сотрудников «Чемпионата» с этими солидными цифрами. Спасибо вам за интересное и объективное освещение важнейших спортивных событий в нашей стране. Этим вы вносите важный вклад в популяризацию спорта. Желаем вам бесконечного творческого вдохновения и ярких репортажей!» – сказано в сообщение клуба.

«Чемпионат» основан 11 марта 2025 года и в этом году празднует юбилей. В честь праздника редакция подготовила серию тематических материалов и запустила масштабный спецпроект «20 лет в игре. Триумф российского спорта на «Чемпионате», в рамках которого предлагает вспомнить самые яркие победы наших спортсменов и рассказывает о том, как ковалась слава больших достижений.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
20 лет в игре: триумф российского спорта на «Чемпионате» 20 лет в игре: триумф российского спорта на «Чемпионате»
Команда, герои и Кубок за лучшую шутку: главред «Чемпионата» Вячеслав Опахин — о 20-летии Команда, герои и Кубок за лучшую шутку: главред «Чемпионата» Вячеслав Опахин — о 20-летии
Кто был легендой «Чемпионата» и за что прилетали баны? Тест про нашу историю
Тест
Кто был легендой «Чемпионата» и за что прилетали баны? Тест про нашу историю
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android