ХК ЦСКА поздравил «Чемпионат» с 20-летием

Хоккейный клуб ЦСКА поздравил «Чемпионат» с 20-летним юбилеем.

«Поздравляем всех сотрудников «Чемпионата» с этими солидными цифрами. Спасибо вам за интересное и объективное освещение важнейших спортивных событий в нашей стране. Этим вы вносите важный вклад в популяризацию спорта. Желаем вам бесконечного творческого вдохновения и ярких репортажей!» – сказано в сообщение клуба.

«Чемпионат» основан 11 марта 2025 года и в этом году празднует юбилей. В честь праздника редакция подготовила серию тематических материалов и запустила масштабный спецпроект «20 лет в игре. Триумф российского спорта на «Чемпионате», в рамках которого предлагает вспомнить самые яркие победы наших спортсменов и рассказывает о том, как ковалась слава больших достижений.