«Барыс» расторг контракт с голкипером Родриге после травмы, полученной на тренировке

«Барыс» сообщил о расторжении контракта с голкипером Оливье Родриге после травмы, полученной на тренировке.

«В связи с повреждением, полученным во время тренировки, Оливье Родриге прошёл углубленное медицинское обследование, которое выявило травму, требующую дополнительного лечения. После обсуждения с хоккеистом принято решение расторгнуть действующий контракт Родриге с «Барысом» по соглашению сторон», — говорится в официальном сообщении пресс-службы клуба.

25-летний канадский голкипер перешёл в «Барыс» из системы «Эдмонтона», которым он был задрафтован в 2018 году. В минувшем сезоне Родриге дебютировал в Национальной хоккейной лиге, а также провёл 41 матч в составе «Бейкерсфилд Кондорс» в АХЛ. В среднем Оливье пропускал по 3,12 шайбы за игру, отражая при этом 89,7% бросков.

