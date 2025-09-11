Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Барыс» расторг контракт с голкипером Родриге после травмы, полученной на тренировке

«Барыс» расторг контракт с голкипером Родриге после травмы, полученной на тренировке
Комментарии

«Барыс» сообщил о расторжении контракта с голкипером Оливье Родриге после травмы, полученной на тренировке.

«В связи с повреждением, полученным во время тренировки, Оливье Родриге прошёл углубленное медицинское обследование, которое выявило травму, требующую дополнительного лечения. После обсуждения с хоккеистом принято решение расторгнуть действующий контракт Родриге с «Барысом» по соглашению сторон», — говорится в официальном сообщении пресс-службы клуба.

25-летний канадский голкипер перешёл в «Барыс» из системы «Эдмонтона», которым он был задрафтован в 2018 году. В минувшем сезоне Родриге дебютировал в Национальной хоккейной лиге, а также провёл 41 матч в составе «Бейкерсфилд Кондорс» в АХЛ. В среднем Оливье пропускал по 3,12 шайбы за игру, отражая при этом 89,7% бросков.

Материалы по теме
Официально
«Барыс» заключил контракт с бывшим голкипером «Эдмонтона» Оливье Родриге
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android