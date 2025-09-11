Скидки
СКА — Трактор: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 11 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге состоится встреча между местным СКА и челябинским «Трактором». Матч на стадионе «Ледовый» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Трактор
Челябинск
СКА потерпел поражение в обеих играх на старте сезона КХЛ.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
