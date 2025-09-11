Сафонов — о драках с «Автомобилистом»: бывают матчи, где остаётся только показать характер

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов высказался о поражении в первом домашнем матче сезона с «Автомобилистом» (3:6), в котором состоялось три драки. Сафонов вступил в бой с Даниилом Карповичем в концовке матча.

«Бывают матчи, где остаётся только одно – показать характер. Спасибо за поддержку, мы ещё обязательно победим, и не раз», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

В составе победителей шайбы на свой счёт записали Артём Каштанов, Роман Горбунов (дубль), Рид Буше, Стефан Да Коста и Максим Денежкин. У «Ак Барса» голы забили Кирилл Семёнов, Григорий Денисенко и Митчелл Миллер.

Для «Ак Барса» это поражение стало вторым в трёх стартовых играх чемпионата.