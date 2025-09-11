Сафонов — о драках с «Автомобилистом»: бывают матчи, где остаётся только показать характер
Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов высказался о поражении в первом домашнем матче сезона с «Автомобилистом» (3:6), в котором состоялось три драки. Сафонов вступил в бой с Даниилом Карповичем в концовке матча.
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 сентября 2025, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 6
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Семёнов (Алистров, Барабанов) – 04:31 (5x5) 1:1 Каштанов (Романцев, Шашков) – 11:16 (5x5) 1:2 Горбунов (Осипов, Блэкер) – 14:09 (5x5) 1:3 Буше – 28:00 (5x5) 1:4 Да Коста (Буше, Блэкер) – 30:21 (5x4) 1:5 Денежкин (Бывальцев, Хрипунов) – 31:08 (5x5) 1:6 Горбунов (Денежкин, Бывальцев) – 39:51 (5x5) 2:6 Яшкин (Денисенко, Семёнов) – 44:33 (5x5) 3:6 Миллер – 56:48 (5x5)
«Бывают матчи, где остаётся только одно – показать характер. Спасибо за поддержку, мы ещё обязательно победим, и не раз», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.
В составе победителей шайбы на свой счёт записали Артём Каштанов, Роман Горбунов (дубль), Рид Буше, Стефан Да Коста и Максим Денежкин. У «Ак Барса» голы забили Кирилл Семёнов, Григорий Денисенко и Митчелл Миллер.
Для «Ак Барса» это поражение стало вторым в трёх стартовых играх чемпионата.
