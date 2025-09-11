Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гендиректор «Динамо»: помните, что было с Комтуа? Надеемся, Броссо поможет дойти до финала

Гендиректор «Динамо»: помните, что было с Комтуа? Надеемся, Броссо поможет дойти до финала
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал ситуацию с новичком команды Девином Броссо. По решению главного тренера бело-голубых Алексея Кудашова, канадский форвард оказался отправлен в ротацию уже после первого матча динамовцев в сезоне КХЛ.

«Помните, как и что было у Комтуа в первые два месяца? А потом Комтуа внёс один из решающих вкладов в завоевание бронзовых медалей. Бронзовые медали у нас были, поэтому будем надеяться, что Девин Броссо поможет сделать нам ещё шажочек вперёд и дойти до финала», — сказал Сушко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Главный тренер «Динамо» объяснил, почему канадский легионер угодил в ротацию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android