Гендиректор «Динамо»: помните, что было с Комтуа? Надеемся, Броссо поможет дойти до финала

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал ситуацию с новичком команды Девином Броссо. По решению главного тренера бело-голубых Алексея Кудашова, канадский форвард оказался отправлен в ротацию уже после первого матча динамовцев в сезоне КХЛ.

«Помните, как и что было у Комтуа в первые два месяца? А потом Комтуа внёс один из решающих вкладов в завоевание бронзовых медалей. Бронзовые медали у нас были, поэтому будем надеяться, что Девин Броссо поможет сделать нам ещё шажочек вперёд и дойти до финала», — сказал Сушко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

