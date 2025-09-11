Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сушко — о Подъяпольском: осталось подождать чуть-чуть — и ворота «Динамо» будут на замке

Сушко — о Подъяпольском: осталось подождать чуть-чуть — и ворота «Динамо» будут на замке
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался о восстановлении после травмы основного вратаря команды Владислава Подъяпольского.

«Влад [Подъяпольский] шикарно выглядит, хорошо себя чувствует. В ближайшее время будет радовать нас своей игрой. Совсем чуть-чуть осталось подождать – и наши ворота будут на замке», — сказал Сушко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

В сезоне-2024/2025 Подъяпольский сыграл 25 встреч за динамовцев, в которых одержал 13 побед. В регулярке процент отражённых бросков составил 93,2, в плей-офф за 11 матчей голкипер показал 93,5% отражённых бросков. По ходу прошлого сезона Подъяпольский был обменян из «Лады».

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
В московском «Динамо» назвали примерный срок возвращения Владислава Подъяпольского
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android