Сушко — о Подъяпольском: осталось подождать чуть-чуть — и ворота «Динамо» будут на замке

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался о восстановлении после травмы основного вратаря команды Владислава Подъяпольского.

«Влад [Подъяпольский] шикарно выглядит, хорошо себя чувствует. В ближайшее время будет радовать нас своей игрой. Совсем чуть-чуть осталось подождать – и наши ворота будут на замке», — сказал Сушко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

В сезоне-2024/2025 Подъяпольский сыграл 25 встреч за динамовцев, в которых одержал 13 побед. В регулярке процент отражённых бросков составил 93,2, в плей-офф за 11 матчей голкипер показал 93,5% отражённых бросков. По ходу прошлого сезона Подъяпольский был обменян из «Лады».

