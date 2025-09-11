Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Виннипега» Хеллебайк: в сезоне всегда наступал момент, когда я выходил из себя

Вратарь «Виннипега» Хеллебайк: в сезоне всегда наступал момент, когда я выходил из себя
Комментарии

Голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк рассказал, как справляется со стрессом во время регулярного сезона.

— Вы несколько раз поднимали тему стресса. Интересно, научились ли вы справляться с этим со временем?
— Я никогда не испытывал сильного стресса. Я всегда хорошо контролировал свои эмоции. Но в сезоне всегда наступал момент, когда я выходил из себя, мне приходилось выговориться тренеру вратарей, и всё возвращалось к истокам. За годы работы я понял, что умение контролировать уровень стресса может повысить стабильность. Я постоянно это повторяю, потому что это очень важно для стабильности, — цитирует Хеллебайка сайт НХЛ.

Материалы по теме
Василевскому сложнее всего забить, по мнению игроков НХЛ. Хеллебайк — 2-й, Шестёркин — 3-й
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android