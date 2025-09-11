Вратарь «Виннипега» Хеллебайк: в сезоне всегда наступал момент, когда я выходил из себя

Голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк рассказал, как справляется со стрессом во время регулярного сезона.

— Вы несколько раз поднимали тему стресса. Интересно, научились ли вы справляться с этим со временем?

— Я никогда не испытывал сильного стресса. Я всегда хорошо контролировал свои эмоции. Но в сезоне всегда наступал момент, когда я выходил из себя, мне приходилось выговориться тренеру вратарей, и всё возвращалось к истокам. За годы работы я понял, что умение контролировать уровень стресса может повысить стабильность. Я постоянно это повторяю, потому что это очень важно для стабильности, — цитирует Хеллебайка сайт НХЛ.