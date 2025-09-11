Два россиянина вошли в топ проспектов, за которыми стоит следить в межсезонье НХЛ

Сайт Национальной хоккейной лиги представил список перспективных игроков, за которыми стоит следить в межсезонье.

В данный список попали два россиянина: форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов и защитник системы «Юты Мамонт» Дмитрий Симашев.

«Мощный, техничный защитник с левым броском, Симашев имеет все шансы пробиться в НХЛ уже после тренировочного лагеря. Он может начать сезон в АХЛ, но повышение в классе может произойти скорее раньше, чем позже.

Демидов является динамичным, всесторонним атакующим игроком, которого сравнивают с Никитой Кучеровым. Иван преуспевает в сложных ситуациях, создавая голевые моменты, обладает элитными навыками и характеристиками, которые позволяют ему быстро проводить атаки», — сказано в статье.