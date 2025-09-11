Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Паники нет, есть только повод задуматься». Ильенко — о старте московского «Динамо»

«Паники нет, есть только повод задуматься». Ильенко — о старте московского «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко высказался о неудачном старте бело-голубых в новом сезоне КХЛ. Команда потерпела два поражения в двух играх, уступив ЦСКА (2:6) и «Сочи» (2:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Б
ХК Сочи
Сочи
1:0 Пыленков – 21:35 (5x4)     2:0 Адамчук (Уил, Сергеев) – 39:42 (5x5)     2:1 Попов (Гуськов, Тянулин) – 42:07 (5x5)     2:2 Хафизов (Попов, Тянулин) – 56:02 (5x3)     2:3 Хафизов – 65:00    

«Паники нет, есть только повод задуматься над такими результатами. Надо исправлять ошибки. Если нам чего-то не хватает для побед, значит, мы их не заслужили. Поэтому надо работать и работать ещё больше. Улучшать дисциплину и игру в обороне, добавлять в агрессии, лучше реализовывать свои моменты. Есть над чем подумать. Надеюсь, к следующему матчу мы всё это исправим.

Параллели с неудачным стартом прошлого сезона? Мы не думаем об этом. Отбросили прошлый сезон и думаем только о будущем. Сейчас у нас есть впереди следующая игра — мы живём только ею. Но надеюсь, что спад не продлится так долго, как год назад. У нас впереди серия матчей с очень хорошими боевыми командами — это хорошее испытание и хороший стимул, чтобы вылезти из нынешнего положения», — приводят слова Ильенко «Известия».

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
В нынешнем сезоне КХЛ просто не будет никому. В СКА и «Динамо» это уже с лихвой ощутили
В нынешнем сезоне КХЛ просто не будет никому. В СКА и «Динамо» это уже с лихвой ощутили
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android