«Паники нет, есть только повод задуматься». Ильенко — о старте московского «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко высказался о неудачном старте бело-голубых в новом сезоне КХЛ. Команда потерпела два поражения в двух играх, уступив ЦСКА (2:6) и «Сочи» (2:3 Б).

«Паники нет, есть только повод задуматься над такими результатами. Надо исправлять ошибки. Если нам чего-то не хватает для побед, значит, мы их не заслужили. Поэтому надо работать и работать ещё больше. Улучшать дисциплину и игру в обороне, добавлять в агрессии, лучше реализовывать свои моменты. Есть над чем подумать. Надеюсь, к следующему матчу мы всё это исправим.

Параллели с неудачным стартом прошлого сезона? Мы не думаем об этом. Отбросили прошлый сезон и думаем только о будущем. Сейчас у нас есть впереди следующая игра — мы живём только ею. Но надеюсь, что спад не продлится так долго, как год назад. У нас впереди серия матчей с очень хорошими боевыми командами — это хорошее испытание и хороший стимул, чтобы вылезти из нынешнего положения», — приводят слова Ильенко «Известия».