The Athletic включил Овечкина в последнюю категорию «Поддержка» — игроки топ-150 НХЛ

Журналисты североамериканского издания The Athletic представили список лучших хоккеистов НХЛ, разделив их на категории.

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был включён в последнюю из пяти категорий — «Поддержка» — игроки топ-150 НХЛ. Хоккеисты, которые окажут мощную поддержку команде, претендующей на чемпионство, но не станут её неотъемлемой частью. Нападающий ниже первого звена, сильный защитник второго звена или вратарь стартового состава выше среднего уровня.

«Прошлым летом было сложно найти эксперта, который бы считал, что Овечкин должен быть в этом списке. Мы отнесли его к пятому уровню [«Поддержка»] в основном из уважения к нему. На этот раз несколько экспертов задались вопросом, не слишком ли низко он опустился. Забавно, что может сделать рекордный сезон с 44 голами.

«Сколько он забил в этом году? Этого было достаточно. Остальное было не так плохо», — заявил один из тренеров НХЛ», — сказано в статье.