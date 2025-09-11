Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

The Athletic включил Овечкина в последнюю категорию «Поддержка» — игроки топ-150 НХЛ

The Athletic включил Овечкина в последнюю категорию «Поддержка» — игроки топ-150 НХЛ
Комментарии

Журналисты североамериканского издания The Athletic представили список лучших хоккеистов НХЛ, разделив их на категории.

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был включён в последнюю из пяти категорий — «Поддержка» — игроки топ-150 НХЛ. Хоккеисты, которые окажут мощную поддержку команде, претендующей на чемпионство, но не станут её неотъемлемой частью. Нападающий ниже первого звена, сильный защитник второго звена или вратарь стартового состава выше среднего уровня.

«Прошлым летом было сложно найти эксперта, который бы считал, что Овечкин должен быть в этом списке. Мы отнесли его к пятому уровню [«Поддержка»] в основном из уважения к нему. На этот раз несколько экспертов задались вопросом, не слишком ли низко он опустился. Забавно, что может сделать рекордный сезон с 44 голами.

«Сколько он забил в этом году? Этого было достаточно. Остальное было не так плохо», — заявил один из тренеров НХЛ», — сказано в статье.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Кучеров и Капризов — в списке «лучших из лучших» игроков НХЛ по версии The Athletic
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android