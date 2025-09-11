Скидки
Главная Хоккей Новости

«Всё наладится само собой». Джек Айкел — о новом контракте с «Вегасом»

Нападающий Джек Айкел высказался о возможном новом контракте с «Вегас Голден Найтс». У 28-летнего нападающего остался ещё один сезон по действующему договору с зарплатой $ 10 млн в год.

«Для меня всё как обычно. Такое решается само собой, когда ты сосредоточен на правильных вещах. Я знаю, что всё наладится само собой. Более того, я настроен хорошо начать тренировочный лагерь, начать сезон. Я думаю, как мне стать лучшей версией себя, чтобы помочь команде победить, стать хорошим партнёром [по команде]. Посмотрим, что будет дальше.

Не секрет, что мне нравится здесь, в Вегасе. Это отличная организация, и мне очень нравится жить здесь», — цитирует Айкела сайт НХЛ.

В прошлом сезоне американский нападающий набрал 94 (28+66) очка при показателе полезности «+32» в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф форвард отметился 10 (1+9) очками при показателе полезности «-8» в 11 играх.

