Форвард «Спартака» Александр Пашин отправлен в ВХЛ и сыграет за «Химик»

Нападающий «Спартака» Александр Пашин отправлен в ВХЛ и сыграет за «Химик» во втором звене. Встреча команды из Воскресенска с «Кристаллом» из Саратова состоится сегодня, 11 сентября, и начнётся в 18:30 мск.

В нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги 23-летний Александр Пашин провёл две игры, в которых результативными баллами не отметился, с показателем полезности «-1». Всего на счету нападающего в КХЛ 156 матчей, где он забросил 30 шайб и отдал 48 результативных передач.

«Спартак» начал новый сезон КХЛ с победы над «Сочи» со счётом 4:3 и сухого поражения от минского «Динамо» (0:3). В следующей игре подопечные Алексея Жамнова сыграют с «Северсталью» сегодня, 11 сентября.