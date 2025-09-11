Скидки
Главная Хоккей Новости

Авангард — Амур: результат матча 11 сентября, счет 2:1, КХЛ 2025-2026

«Авангард» дома одержал волевую победу на «Амуром»
Комментарии

Сегодня, 11 сентября, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Омске состоялась встреча между местным «Авангардом» и хабаровским «Амуром». Победу в матче одержали хозяева со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Амур
Хабаровск
0:1 Евсеев (Мищенко, Ли) – 15:27 (5x4)     1:1 Пономарёв (Блажиевский, Рашевский) – 21:16 (5x5)     2:1 Окулов (Войнов) – 40:57 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 16-й минуте первого периода Никита Евсеев с передач Ивана Мищенко и Олега Ли вывел гостей вперёд. В начале второй двадцатиминутки Василий Пономарёв сделал счёт равным. Передачами отметились Артём Блажиевский и Дмитрий Рашевский. На 57-й секунде третьего периода Константин Окулов с передачи Вячеслава Войнова сделал счёт 2:1 в пользу «Авангарда».

В следующем матче омский клуб сыграет дома с московским «Динамо» 13 сентября. «Амур» дома примет «Шанхайских Драконов» 15 сентября.

