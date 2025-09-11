«Авангард» дома одержал волевую победу на «Амуром»

Сегодня, 11 сентября, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Омске состоялась встреча между местным «Авангардом» и хабаровским «Амуром». Победу в матче одержали хозяева со счётом 2:1.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На 16-й минуте первого периода Никита Евсеев с передач Ивана Мищенко и Олега Ли вывел гостей вперёд. В начале второй двадцатиминутки Василий Пономарёв сделал счёт равным. Передачами отметились Артём Блажиевский и Дмитрий Рашевский. На 57-й секунде третьего периода Константин Окулов с передачи Вячеслава Войнова сделал счёт 2:1 в пользу «Авангарда».
В следующем матче омский клуб сыграет дома с московским «Динамо» 13 сентября. «Амур» дома примет «Шанхайских Драконов» 15 сентября.
- 11 сентября 2025
-
20:11
-
19:52
-
19:33
-
19:24
-
19:11
-
19:01
-
18:47
-
18:35
-
18:17
-
18:10
-
17:49
-
17:32
-
17:15
-
16:50
-
16:33
-
16:15
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:30
-
15:20
-
15:19
-
15:18
-
15:10
-
15:00
-
14:53
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:17
-
14:12
-
14:05
-
13:55
-
13:52
-
13:48