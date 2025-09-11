Скидки
Каменский высказался о работе Крикунова на посту главного тренера «Сочи»

Олимпийский чемпион и вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский прокомментировал работу Владимира Крикунова на посту главного тренера «Сочи».

«Специалист пришёл трудиться именно в этом возрасте. Это ещё раз подчёркивает, насколько сильно Крикунов увлечён хоккеем. Всю свою сознательную жизнь он отдал этому виду спорта, накопив богатый профессиональный багаж. Владимир Васильевич способен передать этот ценный опыт коллегам, работающим бок о бок с ним.

Оценивать же Крикунова будут исключительно по итоговым достижениям команды, однако специалисты подобного уровня обязаны задерживаться в игре как можно дольше. Ведь на примере таких профессионалов воспитываются новые поколения наставников. Буду внимательно наблюдать за выступлениями «Сочи», — цитирует Каменского LiveResult.

