Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Металлург — Динамо М: результат матча 11 сентября, счет 1:2 Б, КХЛ 2025-2026

Московское «Динамо» одержало первую победу в сезоне, одолев по буллитам «Металлург»
Комментарии

Сегодня, 11 сентября, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Магнитогорске состоялась встреча между местным «Металлургом» и московским «Динамо». Победу в серии буллитов со счётом 2:1 одержали гости.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 2
Б
Динамо М
Москва
0:1 Классон (Пыленков, Ильенко) – 47:46 (4x4)     1:1 Силантьев (Канцеров) – 53:27 (4x5)     1:2 Гусев – 65:00    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На восьмой минуте третьего периода Фредрик Классон мощным щелчком от синей линии вывел московское «Динамо» вперёд. На 14-й минуте периода Дмитрий Силантьев восстановил равенство в счёте. В серии буллитов лучше оказались хоккеисты «Динамо».

В следующей игре магнитогорский клуб в гостях встретится с казанским «Ак Барсом» 14 сентября. Московское «Динамо» 13 сентября в Омске сыграет с местным «Авангардом».

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android