«Длительные мероприятия они не воспринимают». Антон Белов — о молодых хоккеистах

Тренер системы СКА, двукратный обладатель Кубка Гагарина Антон Белов высказался о работе с молодыми хоккеистами.

— На кого сегодня молодёжь равняется? Смотрят хайлайты Кучерова, Макара?

— Несомненно смотрят, в открытом доступе много информации, которую поглощает молодое поколение. Чтобы освоить весь объём, мы живём в эпоху коротких роликов — этим и осложняется донесение информации до игроков. Даже видеособрания очень сложно проводить. Длительные мероприятия они не воспринимают. Ребята сидят, и видно по их лицам: «Что вы нам тут показываете?» С ними нужно чётко, быстро, акцентированно: бам-бам-бам — и отпускай, — цитирует Белова «ВсеПроСпорт».