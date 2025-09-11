Скидки
После гола «Металлурга» в игре с «Динамо» на льду началась массовая драка

После гола «Металлурга» в игре с «Динамо» на льду началась массовая драка
Комментарии

В эти минуты в Магнитогорске проходит встреча регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и московским «Динамо». Идёт третий период, счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 2
Б
Динамо М
Москва
0:1 Классон (Пыленков, Ильенко) – 47:46 (4x4)     1:1 Силантьев (Канцеров) – 53:27 (4x5)     1:2 Гусев – 65:00    

После гола форварда «Металлурга» Дмитрия Силантьева в меньшинстве в третьем периоде на льду началась массовая драка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

После драки штрафы получили Макар Хабаров (2+2 за грубость), Роман Канцеров (2+2+10 за грубость), Данила Паливко (2+2 за грубость) со стороны «Металлурга», Макс Комтуа (2+2 за грубость), Максим Джиошвили (2+2 за грубость), Даниил Пыленков (2+2 за грубость) со стороны «Динамо».

В следующей игре магнитогорский клуб в гостях встретится с казанским «Ак Барсом» 14 сентября. Московское «Динамо» 13 сентября в Омске сыграет с местным «Авангардом».

Комментарии
