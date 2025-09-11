Фридман: сторона Капризова знает, что другие команды могут предложить до $ 20 млн в год

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в подкасте на сайте Sportsnet заявил, что сторона нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова понимает, что другая команда НХЛ может предложить семилетний контракт с кэпхитом до $ 20 млн.

«То, что он сказал «нет», убеждает меня в одном: они знают, что где-то есть что-то покрупнее. Должен быть кто-то с 7x19 или 7x20», — заявил Фридман.

Ранее инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли сообщил, что представители российского форварда отклонили клубное предложение — восьмилетний контракт на сумму $ 128 млн.

Капризов играет за «Миннесоту» с 2020 года. В сезоне‑2024/2025 он набрал 56 очков (25+31) в 41 матче регулярного чемпионата и ещё 9 (5+4) очков в шести играх плей‑офф. Действующее соглашение 28‑летнего российского форварда действует до 30 июня 2026 года. По нему россиянин получает $ 9 млн в год.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь Вспомнить всё!