Плющев: меня насторожили пресс-конференции Андрея Разина

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал про общение главного тренера «Металлурга» Андрея Разина с прессой после матчей.

«Меня насторожили пресс-конференции Разина. Сыграны только два невыразительных матча, никакой катастрофы нет (интервью записано до игры с московским «Динамо» (1:2 Б). — Прим. «Чемпионата»). Но тренер уже общается с прессой в подвижном эмоциональном состоянии, слышим от него какие-то не совсем адекватные фразы.

На самом деле сезон только начинается. Тут нужно успокаивать команду и прессу – а не бодаться с ними. Тем более что состав «Металлурга» позволяет вести спокойную, качественную и в общем-то творческую работу», — цитирует Плющева Russia-Hockey.