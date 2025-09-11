Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев: меня насторожили пресс-конференции Андрея Разина

Плющев: меня насторожили пресс-конференции Андрея Разина
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал про общение главного тренера «Металлурга» Андрея Разина с прессой после матчей.

«Меня насторожили пресс-конференции Разина. Сыграны только два невыразительных матча, никакой катастрофы нет (интервью записано до игры с московским «Динамо» (1:2 Б). — Прим. «Чемпионата»). Но тренер уже общается с прессой в подвижном эмоциональном состоянии, слышим от него какие-то не совсем адекватные фразы.

На самом деле сезон только начинается. Тут нужно успокаивать команду и прессу – а не бодаться с ними. Тем более что состав «Металлурга» позволяет вести спокойную, качественную и в общем-то творческую работу», — цитирует Плющева Russia-Hockey.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Рендулич: мне не нравится Разин, он обманщик, в «Металлурге» никак не хотел помочь
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android