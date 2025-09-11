Премьер-министр Канады с иронией высказался о новом контракте Макдэвида с «Эдмонтоном»

Премьер-министр Канады Марк Карни на съезде Либеральной партии с иронией высказался о возможном новом контракте Коннора Макдэвида с «Эдмонтон Ойлерз». У форварда остался последний сезон по восьмилетнему контракту на $ 100 млн (кэпхит $ 12,5 млн). 1 июля Макдэвид получил право на продление соглашения с клубом.

«Давайте посмотрим правде в глаза. Мы в кризисе. Глобальная торговая система перевёрнута с ног на голову. Цепочки поставок разрушены. Макдэвид не подписал контракт. Это не переход. Это разрыв. Именно в такие времена нужно отступить и вспомнить, что у тебя есть. Драйзайтль. Хайман. Ньюджент-Хопкинс. Мы должны опираться на эти сильные стороны. Мы должны опираться на эти ценности. Мы будем тратить меньше, но инвестировать больше, чтобы вернуть кубок в Канаду», — цитирует Карни The Athletic.