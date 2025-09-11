Гераськин ответил на вопрос, осталась ли обида на Разина после обмена из «Металлурга»

Нападающий «Адмирала» Игорь Гераськин рассказал о своих эмоциях после обмена из «Металлурга» в дальневосточный клуб.

— С Разиным после перехода в «Адмирал» какое‑то общение поддерживаете?

— Нет. Пересеклись в Минске на сборах, перекинулись парой фраз, конструктивного диалога там не было. Просто немножко пообщались.

— Не осталось ли обиды на него?

— Ни в коем случае, какие обиды? Это хоккей, так бывает. Ничего страшного.

— Матчи с «Металлургом» в этом сезоне у вас уже отмечены красным в календаре? Наверняка на бывшую команду будете выходить с запредельным настроем.

— Понятное дело, что игра против бывшей команды — огромная мотивация, хочется отличиться и победить. Но я бы не сказал, что для меня матчи с «Металлургом» — красный день календаря. Буду настраиваться на победу, как и в любом другом матче, — цитирует Гераськина «Матч ТВ».