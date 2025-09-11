Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фетисов оценил информацию, что Овечкин за лето в России заработал 3,3 млрд рублей

Фетисов оценил информацию, что Овечкин за лето в России заработал 3,3 млрд рублей
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов отреагировал на информацию, что российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин за лето в России заработал 3,3 млрд рублей на рекламе. В СМИ появилась информация, что форвард заключил до 10 рекламных соглашений сразу с несколькими российским компаниями.

«Чтобы заработать большие деньги в России, надо хорошо играть в Северной Америке, как я понимаю. Здесь всё взаимосвязано. Приятно, что в нашей стране отреагировали на этот фантастический успех. И другим ребятам есть к чему стремиться», — цитирует Фетисова ТАСС.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
The Athletic включил Овечкина в последнюю категорию «Поддержка» — игроки топ-150 НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android