Фетисов оценил информацию, что Овечкин за лето в России заработал 3,3 млрд рублей

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов отреагировал на информацию, что российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин за лето в России заработал 3,3 млрд рублей на рекламе. В СМИ появилась информация, что форвард заключил до 10 рекламных соглашений сразу с несколькими российским компаниями.

«Чтобы заработать большие деньги в России, надо хорошо играть в Северной Америке, как я понимаю. Здесь всё взаимосвязано. Приятно, что в нашей стране отреагировали на этот фантастический успех. И другим ребятам есть к чему стремиться», — цитирует Фетисова ТАСС.