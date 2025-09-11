Скидки
«Можно находить и позитив, и проблемы». Кудашов — о победе «Динамо» над «Металлургом»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победный гостевой матч с магнитогорским «Металлургом» (2:1 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 2
Б
Динамо М
Москва
0:1 Классон (Пыленков, Ильенко) – 47:46 (4x4)     1:1 Силантьев (Канцеров) – 53:27 (4x5)     1:2 Гусев – 65:00    

«Я думаю, такие игры нравятся зрителям, потому что, несмотря на маленький счёт, моментов было достаточно. Как и в любой игре, всегда бывают и хорошие, и плохие эпизоды. Здесь можно находить и позитив, и проблемные места. Но, в принципе, для начала сезона и против такого соперника в гостях — это нормально. Самое главное — мы добыли победу», — приводит слова Кудашова сайт «Металлурга».

В следующей игре магнитогорский клуб в гостях встретится с казанским «Ак Барсом» 14 сентября. Московское «Динамо» 13 сентября в Омске сыграет с местным «Авангардом».

