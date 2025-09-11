Скидки
Хоккей Новости

«Я его не просто убрал, я с ним разговаривал минут 20». Разин — об игре Толчинского

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от московского «Динамо» (1:2 Б) высказался о выступлении форварда Сергея Толчинского.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 2
Б
Динамо М
Москва
0:1 Классон (Пыленков, Ильенко) – 47:46 (4x4)     1:1 Силантьев (Канцеров) – 53:27 (4x5)     1:2 Гусев – 65:00    

— Сергей Толчинский вернулся в состав. Как оцените его игру и реакцию на то, что его убирали и вернули?
— Он сегодня во втором периоде хорошо отработал назад, когда был выход «два в одного». Какая реакция? Вы поймите, они профессиональные спортсмены, хоккеисты. Они сейчас игроки, а не тренеры. Будут тренерами, тогда будут принимать решения сами. А пока решения такие. Я его не просто убрал, я с ним разговаривал минут 20, объяснял ситуацию. Какие моменты мы хотим, чтобы он улучшил в исполнении. Сегодня он вышел, играл, старался, — приводит слова Разина сайт «Металлурга».

