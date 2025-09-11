Дубль Абросимова помог «Северстали» победить в Москве «Спартак»

Сегодня, 11 сентября, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоялась встреча между местным «Спартаком» и череповецкой «Северсталью». Победу в матче одержали гости со счётом 2:1.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На 12-й минуте первого периода Руслан Абросимов с передач Янни Калдиса и Николая Чебыкина открыл счёт во встрече. В середине второго периода Герман Рубцов с передач Дмитрия Вишневского и Ивана Морозова сделал счёт равным. На восьмой минуте третьего периода Руслан Абросимов с передач Кирилла Танкова и Томаса Грегуара вновь вывел гостей вперёд, оформив дубль.
В следующей игре «Спартак» дома встретится с «Торпедо». «Северсталь» на своём льду примет ЦСКА. Оба матча состоятся 14 сентября.
- 11 сентября 2025
-
22:03
-
21:49
-
21:38
-
21:25
-
21:09
-
20:47
-
20:28
-
20:11
-
19:52
-
19:33
-
19:24
-
19:11
-
19:01
-
18:47
-
18:35
-
18:17
-
18:10
-
17:49
-
17:32
-
17:15
-
16:50
-
16:33
-
16:15
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:30
-
15:20
-
15:19
-
15:18
-
15:10
-
15:00
-
14:53
-
14:40
-
14:30