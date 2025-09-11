Дубль Абросимова помог «Северстали» победить в Москве «Спартак»

Сегодня, 11 сентября, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоялась встреча между местным «Спартаком» и череповецкой «Северсталью». Победу в матче одержали гости со счётом 2:1.

На 12-й минуте первого периода Руслан Абросимов с передач Янни Калдиса и Николая Чебыкина открыл счёт во встрече. В середине второго периода Герман Рубцов с передач Дмитрия Вишневского и Ивана Морозова сделал счёт равным. На восьмой минуте третьего периода Руслан Абросимов с передач Кирилла Танкова и Томаса Грегуара вновь вывел гостей вперёд, оформив дубль.

В следующей игре «Спартак» дома встретится с «Торпедо». «Северсталь» на своём льду примет ЦСКА. Оба матча состоятся 14 сентября.