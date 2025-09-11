Скидки
Хоккей Новости

Спартак — Северсталь: результат матча 11 сентября, счет 1:2, КХЛ 2025-2026

Дубль Абросимова помог «Северстали» победить в Москве «Спартак»
Комментарии

Сегодня, 11 сентября, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоялась встреча между местным «Спартаком» и череповецкой «Северсталью». Победу в матче одержали гости со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Абросимов (Калдис, Чебыкин) – 11:39 (5x4)     1:1 Рубцов (Вишневский, Морозов) – 30:47 (5x4)     1:2 Абросимов (Танков, Грегуар) – 47:11 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 12-й минуте первого периода Руслан Абросимов с передач Янни Калдиса и Николая Чебыкина открыл счёт во встрече. В середине второго периода Герман Рубцов с передач Дмитрия Вишневского и Ивана Морозова сделал счёт равным. На восьмой минуте третьего периода Руслан Абросимов с передач Кирилла Танкова и Томаса Грегуара вновь вывел гостей вперёд, оформив дубль.

В следующей игре «Спартак» дома встретится с «Торпедо». «Северсталь» на своём льду примет ЦСКА. Оба матча состоятся 14 сентября.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
