СКА дома был сильнее «Трактора» и одержал первую победу в сезоне

Сегодня, 11 сентября, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге состоялась встреча между местным СКА и челябинским «Трактором». Победу в матче одержали армейцы со счётом 5:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В составе победителей шайбы на свой счёт записали Матвей Короткий, Марат Хайруллин, Матвей Поляков, Бреннан Менелл и Сергей Плотников. У «Трактора» голами отметились Пьеррик Дюбе и Александр Кадейкин.

Для клуба с берегов Невы эта победа стала первой в сезоне. Ранее СКА проиграл «Шанхайским Драконам» (4:7) и «Торпедо» (2:3 ОТ).

В следующей игре СКА дома встретится с тольяттинской «Ладой». «Трактор» отправится на выездную встречу с «Сочи». Оба матча состоятся 14 сентября.