«Нефтехимик» отыгрался с 0:3 и вырвал победу у минского «Динамо»
Сегодня, 11 сентября, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Нижнекамске состоялась встреча между местным «Нефтехимиком» и минским «Динамо». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Кузнецов (Пинчук, Энас) – 05:12 (5x4) 0:2 Галиев (Лайл, Шипачёв) – 18:24 (5x4) 0:3 Усов (Бориков, Хэмилтон) – 18:43 (5x5) 1:3 Митякин (Шафигуллин, Капустин) – 22:14 (5x5) 2:3 Надворный (Точилкин, Федотов) – 26:42 (5x5) 3:3 Белозёров (Жафяров) – 41:53 (5x4) 4:3 Федотов (Хафизуллин, Дергачёв) – 49:10 (5x5)
В составе нижнекамского клуба голы забили Евгений Митякин, Матвей Надворный, Андрей Белозёров и Максим Федотов. У «Динамо» шайбы забросили Сергей Кузнецов, Станислав Галиев и Илья Усов.
Для «Нефтехимика» эта победа стала первой в сезоне после двух поражений на старте.
В следующей игре «Нефтехимик» 14 сентября примет на своём льду действующего обладателя Кубка Гагарина «Локомотив». Минское «Динамо» 13 сентября сыграет в гостях с «Барысом».
Комментарии
