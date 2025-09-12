Крикунов: акцент на оборону в советском хоккее появился после прихода Тихонова

Главный тренер ХК «Сочи» Владимир Крикунов рассказал об изменениях в российском хоккее за последние годы.

— Много ли хоккея смотрели, находясь на паузе?

— Постоянно. Обычно цеплял один матч в день. Если интересные игры, то смотрел два. От этого тоже устаёшь, я не смотрю это, как кино. Мне интересно, как тренеры строят игру, действия в атаке, в обороне, что нового. Хоккей у нас буквально за два года поменялся, его перевернули в совсем другую сторону.

— Чем характеризуете эти изменения?

— В первую очередь, хоккей стал более направленным на атаку, не так много обороны. Все стараются играть активно, отбирать шайбу уже в зоне противника. Могу вам сказать, что так раньше и играли в СССР. Когда я выступал в Саратове, у нас было три пятёрки, целый сезон мы так и играли, пусть он был короче в полтора раза. Все действовали активно, никто не откатывался.

А у нас акцент на оборону появился тогда, когда на ЧМ-1977 в Вене уступили шведам, и Тихонов в сборную пришёл (на том турнире сборная СССР заняла третье место. — Прим. «Чемпионата»). Он изучил, как шведы откатывались, встречали: а все потом поехали играть в такой хоккей, — сказал Крикунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

На ЧМ-1977 сборная Швеции дважды обыграла сборную СССР: 5:1 и 3:1. После турнира Бориса Кулагина на посту старшего тренера заменил Виктор Тихонов.

Полную версию эксклюзивного интервью с Владимиром Крикуновым читайте на «Чемпионате» сегодня, 12 сентября, в 12:00 мск.