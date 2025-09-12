«На льду появился — его сразу было видно». Владимир Крикунов — о 18-летнем Дацюке

Главный тренер ХК «Сочи» Владимир Крикунов рассказал о становлении карьеры форварда Павла Дацюка.

— Вы ездили в Екатеринбург на прощальный матч Дацюка. Помните, как только начинали работать с ним в местном «Спартаке»?

— Мне его предложил тренер старый, опытный. Помню, что его все называли Аркадич, имя вылетело из головы. Он говорит: «Посмотри парня, интересный, может, что и получится из него». Я говорю: «Приводи, народа нет всё равно», — он привёл паренька. Пошли в футбол играть, я смотрю — чувство дистанции хорошее, координация хорошая, приём мяча, что-то получается. Решил взять на лёд его, мы поехали в Глазов на сборы. Паша на лёд вышел — его сразу видно было, оставили его в команде, начал он играть.

Начал он играть с Алексеем Булатовым тогда. С Алексеем Симаковым стал позже выходить вместе, мы их с поезда сняли. Когда мы на поезде ехали в Челябинск выступать с «Мечелом», за ночь шесть человек заболели. У нас то ли грипп был, то ли какая-то другая эпидемия навалилась, одному защитнику скорую из Екатеринбурга пришлось прикатить, он туда уехал. А молодёжка ехала в Магнитогорск, что ли, и мы их тоже ночью поскидывали из постели — Симакова, Максима Краева, ещё кого-то. Так они попали в команду и начали играть, — сказал Крикунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.