Владимир Крикунов: латыши уже пишут «Перестаньте ссорить нас с русскими!»

Главный тренер ХК «Сочи» Владимир Крикунов рассказал об отношении к русским в Латвии, где у специалиста есть дом.

— У вас дом в Латвии. Пару лет назад вы говорили, что отношение к русским почти там не изменилось. Подтвердите эти слова?

— На бытовом уровне всё нормально. Люди как общались, так и общаются: там латыши живут, здесь русские, все как жили, так и живут. А вот эта политическая верхушка нагнетает, но они — зависимые от Евросоюза люди, им деваться некуда. Там уже сами латыши говорят: перестаньте нас ссорить с русскими, зачем вы это делаете?

Оттуда удобно по Европе путешествовать на машине. Заеду в Польшу, там у меня есть приятель. В Германию как-то заглянул к Саше Ахцигеру, с которым в «Барысе» работал, потом в Словении побывал — там игроки, с которыми я работал, любят со мной пообщаться, потрындеть за хоккей. Там есть помощники, с кем я работал в сборной, в клубе, — сказал Крикунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.