Владимир Крикунов: КХЛ стала зрелищней, американцы ускорили переход к другому хоккею

Главный тренер ХК «Сочи» Владимир Крикунов рассказал, как именно североамериканцы изменили стиль игры в КХЛ.

— А как считаете, кто из тренеров заложил агрессивный стиль в КХЛ: Разин, Козырев, Ларионов, американские тренеры?
— Североамериканцы. Бенуа Гру, наверное, потом Ги Буше в Омске. Думаю, это больше они сделали, что пошёл такой хоккей. Конечно, уже к их приезду в КХЛ начался этот переход, но они его ускорили, поэтому стало интереснее смотреть. Мне в прошлом году говорили, что посещаемость обогнала футбол. Лига стала более зрелищной, интересной, всё время нагнетают.

— А за трендами на чемпионате мира следили?
— Там ничего особо нового нет. Мы перестроились, начали в более агрессивный хоккей играть. Это правильно ещё почему? Потому что дети, играя вот так в атаке, быстрее созревают, становятся гораздо более интересными игроками. Ё-моё, у нас же детей заставляли откатываться! Всё время играли эту «1-4», а ребёнок же взрослеет, совершенствуется, когда он играет иначе, — сказал Крикунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Владимиром Крикуновым читайте на «Чемпионате»:
«Последний год работаю и заканчиваю». Интервью с вернувшимся в КХЛ Крикуновым
