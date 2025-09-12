Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владимир Крикунов: хоккеисты стали готовиться к сезону лучше, но недостаточно

Владимир Крикунов: хоккеисты стали готовиться к сезону лучше, но недостаточно
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ХК «Сочи» Владимир Крикунов рассказал о подготовке хоккеистов к сезону в КХЛ.

— У вас уже навсегда останется репутация человека с жёсткой предсезонкой. Согласитесь, что сейчас игроки уже намного тщательнее готовятся самостоятельно?
— У них и другого варианта нет, потому что на подготовку лишь 30 дней остаётся. Они лучше готовятся, чем раньше, но недостаточно.

— Почему недостаточно?
— Потому что готовятся не так, как надо. Я посмотрел план подготовки энхаэловцев, который выдают в клубах, и говорю Паше Дацюку: Паш, если вы всё это делаете, то можно сразу начинать, можно сразу ехать играть. Мы отличаемся от индивидуальных спортсменов тем, что они очень ответственно подходят к своей работе.
Там человек понимает: если не подготовится, то вместо него уже никто не подготовится. А здесь как? А ладно, как-нибудь, нас тут много, а я уж проскочу. Это наша система, ещё социализм не изжили из своей головы, — сказал Крикунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Владимиром Крикуновым читайте на «Чемпионате»:
«Последний год работаю и заканчиваю». Интервью с вернувшимся в КХЛ Крикуновым
Эксклюзив
«Последний год работаю и заканчиваю». Интервью с вернувшимся в КХЛ Крикуновым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android