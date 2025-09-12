Владимир Крикунов: хоккеисты стали готовиться к сезону лучше, но недостаточно

Главный тренер ХК «Сочи» Владимир Крикунов рассказал о подготовке хоккеистов к сезону в КХЛ.

— У вас уже навсегда останется репутация человека с жёсткой предсезонкой. Согласитесь, что сейчас игроки уже намного тщательнее готовятся самостоятельно?

— У них и другого варианта нет, потому что на подготовку лишь 30 дней остаётся. Они лучше готовятся, чем раньше, но недостаточно.

— Почему недостаточно?

— Потому что готовятся не так, как надо. Я посмотрел план подготовки энхаэловцев, который выдают в клубах, и говорю Паше Дацюку: Паш, если вы всё это делаете, то можно сразу начинать, можно сразу ехать играть. Мы отличаемся от индивидуальных спортсменов тем, что они очень ответственно подходят к своей работе.

Там человек понимает: если не подготовится, то вместо него уже никто не подготовится. А здесь как? А ладно, как-нибудь, нас тут много, а я уж проскочу. Это наша система, ещё социализм не изжили из своей головы, — сказал Крикунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.