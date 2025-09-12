Скидки
75-летний тренер ХК «Сочи»: не знаю никого, кто работал бы так долго

Главный тренер ХК «Сочи» Владимир Крикунов рассказал, как принял решение возглавить клуб КХЛ в возрасте 75 лет.

— Вас уже спрашивали, как вы приняли такое решение. Но помните ли, кто из ваших коллег позже всех работал тренером?
— Нет. Лично никого не знаю, кто работал бы так долго.

— А если старше 65 взять, например?
— Ну, Билл работал, Билялетдинов в прошлом году. 70 ему было в 2024-м, он 1954 года. Тихонов тоже в 70 с чем-то работал. Я последний год работаю и заканчиваю.

— То есть не планируете, как Лу Ламорелло, до 82 работать?
— Нет. Ламорелло — директор клуба, он приходил тренером, когда был завал, потом снова становился директором. Я его знал.

— А как вы пересекались?
— Я ездил в год Олимпиады, точнее, в ноябре 2005-го. Смотрел, кажется, Виктора Козлова, и Лу нам отдал свою ложу. Мы сидели там с Гари Гринстином (хоккейный агент. — Прим. «Чемпионата»), земля ему пухом, — сказал Крикунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

«Последний год работаю и заканчиваю». Интервью с вернувшимся в КХЛ Крикуновым
