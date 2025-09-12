Скидки
Крикунов о питании хоккеистов: когда начинаешь работу, всё вылетает

Главный тренер ХК «Сочи» Владимир Крикунов отреагировал на нутрициологию, которую используют специалисты и хоккеисты в КХЛ.

— Модный тренд сейчас — слежка за питанием, нутрициология. У вас сейчас черный список продуктов есть?
— Нет. Вот сын у меня за этим очень сильно следит, ругается, если что-то мы не то с женой едим. Он открывает холодильник и указывает, что надо есть это, то, то. Сын очень серьёзно к этому относится, поэтому я в курсе новых веяний тут.

— А в работе это не применяете?
— Нет. У хоккеистов же всё горит, все перерабатывается. Я сам это прошёл, был игроком. Когда начинаешь работу, всё вылетает, чем пообедал, поужинал, — сказал Крикунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

